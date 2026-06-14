كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية أمر لا رجعة فيه

أكدت كوريا الشمالية أنّ وضعها كدولة نووية أمر "لا رجعة فيه”.

وندّدت بدعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النوويّ.

وشددت بيونغ يانغ مرارًا على أنّها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، التي تعتبرها ضرورية للردع.

ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، هذه السياسة في وقت سابق من هذا الشهر بأنّها "خط لا تراجع عنه".

وقال متحدث كوريّ شماليّ، في بيان: "إنّ الخطاب الفارغ للولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ولن يؤثر أبدًا، على موقفها الذي لا رجعة فيه كدولة نووية".

وأضاف المسؤول: "إنّ نزع السلاح النوويّ مسألة حسمت ولا رجعة فيها".

ولفت إلى بيع واشنطن منظومات أسلحة إلى سيول وطوكيو، كمبرر لتشبث بيونغ يانغ ببرنامجها النوويّ، الذي وصفه بأنه "ضمانة أمنية قوية للاستقرار والسلام الإقليميين".