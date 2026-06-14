عشرات الأشخاص تظاهروا أمام مقر لوزارة الخارجية الإيرانية مندّدين بالاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة

تظاهر عشرات الأشخاص، أمام مقر لوزارة الخارجية في مدينة مشهد، شمال شرق إيران، مطلقين هتافات ضد اتفاق مرتقب مع الولايات المتحدة يرمي إلى إنهاء الحرب.

وجاء التحرك بعد إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب السبت، أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، وغداة قول وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي إنّ مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة ستُوقّع "عن بُعد" عند استكمالها، وهو ما قد يحصل "خلال الأيام المقبلة".

وأظهر فيديو نشرته وكالة أنباء فارس، نساء يرتدين الشادور الأسود أمام المبنى ويلوّحن برايات حمر وسود، وسط هُتافات "الموت لعراقجي الخائن المندسّ".

ورأى معارضون أنّ الاتفاق لا يخدم مصالح إيران، وسيحرم طِهران من ورقة الضغط المتمثلة بمضيق هرمز.