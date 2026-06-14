الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عشرات الأشخاص تظاهروا أمام مقر لوزارة الخارجية الإيرانية مندّدين بالاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-06-14 | 00:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عشرات الأشخاص تظاهروا أمام مقر لوزارة الخارجية الإيرانية مندّدين بالاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عشرات الأشخاص تظاهروا أمام مقر لوزارة الخارجية الإيرانية مندّدين بالاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة

تظاهر عشرات الأشخاص، أمام مقر لوزارة الخارجية في مدينة مشهد، شمال شرق إيران، مطلقين هتافات ضد اتفاق مرتقب مع الولايات المتحدة يرمي إلى إنهاء الحرب.

     

وجاء التحرك بعد إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب السبت، أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، وغداة قول وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي إنّ مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة ستُوقّع "عن بُعد" عند استكمالها، وهو ما قد يحصل "خلال الأيام المقبلة".

     

وأظهر فيديو نشرته وكالة أنباء فارس، نساء يرتدين الشادور الأسود أمام المبنى ويلوّحن برايات حمر وسود، وسط هُتافات "الموت لعراقجي الخائن المندسّ".

     

ورأى معارضون أنّ الاتفاق لا يخدم مصالح إيران، وسيحرم طِهران من ورقة الضغط المتمثلة بمضيق هرمز.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأشخاص

تظاهروا

لوزارة

الخارجية

الإيرانية

مندّدين

بالاتفاق

المرتقب

الولايات

المتحدة

LBCI التالي
وسائل إعلام رسمية: هجوم إلكترونيّ محدود يعطل عمل 4 بنوك إيرانية من دون رصد أيّ اختراق للبيانات
كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية أمر لا رجعة فيه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-13

الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-18

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة وإسرائيل هما التهديد للمنطقة ولا عداوة لنا مع دول الجوار

LBCI
خبر عاجل
2026-04-20

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا خطة لجولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-27

مستشار المرشد الإيراني: الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:05

وسائل إعلام رسمية: هجوم إلكترونيّ محدود يعطل عمل 4 بنوك إيرانية من دون رصد أيّ اختراق للبيانات

LBCI
أخبار دولية
00:06

كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية أمر لا رجعة فيه

LBCI
أخبار دولية
23:59

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون رسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل تتجه المفاوضات بين أميركا وإيران إلى إتفاق هذه المرة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-03

البيان الأميركي اللبناني الإسرائيلي المشترك: اتفاق على وقف إطلاق النار مشروط بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-29

الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار وإصابة امرأة في منطقة الفوار - صيدا

LBCI
خبر عاجل
2026-06-10

ولي العهد السعودي يأمر باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيسين عون وسلام

LBCI
خبر عاجل
2026-03-07

غارة تستهدف غرفة في أحد الفنادق في منطقة الروشة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:18

وفد أميركيّ من أصول لبنانية يزور لبنان الثلاثاء للاستثمار

LBCI
أخبار لبنان
04:15

صرّاف للـLBCI: مطالب لبنانية في إيران للتسلّح "الشرعيّ" عام ١٩٩٧

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

قدامى ESIB… صالون جديد وهوية متجدّدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الجيش الإسرائيلي في اسفل مرتفع علي الطاهر .. هل بدأت معركة النبطية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل تتجه المفاوضات بين أميركا وإيران إلى إتفاق هذه المرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هل لبنان ضمن اتفاق ايران وأميركا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

قواعد اشتباك جديدة في لبنان بعد تفاهمات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يسبق الاتفاق قمة السبع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بسام أبو زيد مذيع النشرة الرياضية الليلة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
06:04

نيمار خارج حسابات البرازيل أمام المغرب... وأنشيلوتي يكشف السبب

LBCI
خبر عاجل
06:47

أدرعي يوجّه انذارا عاجلا الى سكان 4 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
05:57

مصادر دبلوماسية: لبنان متمسّك بفصل مسار التفاوض عن إيران وواشنطن تتعامل حصراً مع الدولة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
08:12

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
فنّ
05:36

مفاجأة مؤثرة لماغي بو غصن على المسرح... ودموعها تخطف الأضواء في الكويت (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:01

طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات

LBCI
خبر عاجل
03:29

الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات

LBCI
آخر الأخبار
13:51

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More