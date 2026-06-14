قاليباف: هجوم إسرائيل على لبنان يكشف افتقار أميركا للإرادة لتنفيذ التزاماتها



أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو إلى القدرة على ذلك.



وأضاف في منشور على منصة إكس أن الاستمرار في المسار الحالي سيكون مستحيلا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.