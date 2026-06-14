فرنسا والهند تعززان "الشراكة الاستراتيجية" قبل قمة مجموعة السبع

أكد إيمانويل ماكرون وناريندرا مودي مجددا قوة الشراكة الفرنسية الهندية من خلال افتتاح معرض في نيس، عشية قمة مجموعة السبع، يعرض الابتكارات والتقنيات الهندية التي وصفها الرئيس الفرنسي بأنها "لا غنى عنها".



وقال ماكرون أثناء افتتاحه معرض "بهارات تبتكر" إلى جانب رئيس الوزراء الهندي، إن "السؤال ليس ما إذا كانت الهند تبتكر، بل من سيبتكر مع الهند".



وأشار المسؤولان إلى أن الفعالية التي تعرض منتجات شركات التكنولوجيا الهندية، تقام خارج الهند لأول مرة بعدما أعلن البلدان 2026 "عام الابتكار الفرنسي الهندي".



وقال مودي: "أدعو جميع المستثمرين ومعاهد البحوث ورواد الأعمال الحاضرين هنا إلى القدوم إلى الهند والعمل معنا لتطوير حلول من الهند للعالم أجمع".



وشدد الرئيس الفرنسي أن الهند أضحت "دولة كبيرة جدا في مجال الابتكار، تبني نماذجها الثورية الخاصة، وأصبحت لا غنى عنها".



وأشار إلى النجاحات الهندية في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي، داعيا الفرنسيين والأوروبيين إلى "النظر إلى الهند بشكل مختلف".



وأضاف ماكرون: "أعتقد أيضا أن على الهنود أن ينظروا إلى فرنسا باهتمام في ضوء نقاط قوتنا".