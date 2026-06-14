رئيس أرض الصومال في زيارة "تاريخية" لإسرائيل

التقى رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبدالله بنظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد في القدس، في أول زيارة رسمية وبعد أشهر من اعتراف اسرائيل رسميا بالإقليم الانفصالي.وقال عبد الله وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تحمل هذه الزيارة أهمية خاصة، إنها أول زيارة دولة يقوم بها رئيس جمهورية أرض الصومال إلى دولة أخرى".وأضاف: "نحن ممتنون للغاية لأن دولة إسرائيل اختارت استقبالنا بهذه الحفاوة في هذه المناسبة التاريخية".وبحسب عبدالله فإن بلاده "على مدى السنوات الـ35 الماضية، كانت تتواصل مع قادة العالم، وكان لديها مطلب واحد فقط: أن يرونا. دولة واحدة فقط رغبت في رؤيتنا والاعتراف بأرض الصومال، وهي حكومة إسرائيل وشعبها".