ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو

قُتل ستة أشخاص على الأقل الأحد إثر اصطدام مروحيتين في الجو غرب ريو دي جانيرو، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء برازيليون.



وقالوا في بيان: "تشير تقارير إلى أن المروحيتين اصطدمتا في الجو وسقطتا في موقف تابع لمعرض سيارات كهربائية، ما أدى إلى اندلاع حريق التهم ما لا يقل عن 20 سيارة".



وأضاف البيان "تم تأكيد مقتل ستة أشخاص على الأقل جميعهم من أفراد طاقم المروحيتين".



ووقع الحادث في ضاحية ريكريو دوس بانديرانتس غرب المدينة. وأظهرت صور من موقع الحادث نشرتها وسائل إعلام محلية عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد من معرض السيارات، حيث اشتعلت النيران في سيارات عدة.



وتُعد حوادث تحطم الطائرات الصغيرة شائعة في البرازيل - خامس أكبر دولة في العالم.



والشهر الماضي، تحطمت طائرة صغيرة على جانب مبنى في مدينة بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده.

