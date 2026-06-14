ترامب يقول إن الغارة الإسرائيلية على بيروت لم يكن يجب أن تحصل "في هذا اليوم الخاص"

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت "لم يكن يجب أن تحدث في هذا اليوم الخاص، ونحن قريبون جدا من اتفاق سلام مع إيران".



وقال: "لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الاعتداء الذي كان تردّ عليه كان صغيرا جدا ولا معنى له. لم يجرح أو يقتل أحدا. ولا يجب بالتالي أن يعطّل هذا المسار المهم".