العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب نفط عاما على الأقل

أعلن علي نزار مدير شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) أن العراق طلب من تركيا تمديد الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان عاما على الأقل من أجل إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد.



وقال في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أن العراق صدر 12 مليون برميل من النفط الخام من موانئه الجنوبية منذ بداية حزيران.