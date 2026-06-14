غوتيريش يدين شن إسرائيل ضربات في "لحظة مفصلية" لجهود السلام

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد انتقادات للضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تهدّد بنسف خطط الولايات المتحدة في ما يتّصل بتوقيع اتفاق مع إيران في وقت لاحق من النهار.



وقال غوتيريش في بيان "وقعت الضربات رغم وقف إطلاق النار وفي وقت يُتوقع أن تتوصل فيه الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يمهّد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع".



وأضاف "أحضّ كل الأطراف على إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية".