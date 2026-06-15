الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ويصفه بأنه "خطوة حاسمة" نحو السلام

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، بالإتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه "خطوة حاسمة" نحو السلام في الشرق الأوسط.



وأعرب غوتيريش عن أمله بأن "تستفيد الأطراف من هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للنزاع"، وفق بيان نقله ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام.