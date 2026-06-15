وكالة أنباء "مهر" الإيرانية: الولايات المتحدة ستفرج فورا عن 12 مليار دولار

أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية الاثنين نصا وصفته بأنه "البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم" بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.



وتنصّ الوثيقة التي نشرتها "مهر" على "الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما" والتي تبدأ بعد إبرام مذكرة التفاهم.



وأوضح النص، الذي لم يُؤكَّد رسميا، أن "نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات".