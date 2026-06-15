وزير الخارجية الألماني: يجب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون أي قيود

شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون أي قيود، وذلك بعد إعلان مسؤولين أميركيين وإيرانيين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي.وقال فاديفول قبيل لقائه بنظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ "يجب التأكيد بوضوح على أن مضيق هرمز مفتوح الآن أمام الملاحة، دون أي قيود على الإطلاق، ودون أي إمكانية لفرض رسوم جمركية أو ما شابهها".