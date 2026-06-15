بن غفير: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... ويجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده.



وقال الوزير اليميني المتطرف عبر قناته في تلغرام: "اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... نحن لسنا طرفا فيه، وهو لا يضمن أمننا".



وأضاف: "يجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله. ولا ينبغي أن ننسحب من أيّ شبر من الأراضي التي سيطر عليها جنودنا وطهّروها من البنية التحتية "الإرهابية" (في لبنان)".