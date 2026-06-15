كيف تنظر إسرائيل إلى الاتفاق الأميركي–الإيراني؟

السعودية تتطلع إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار "المصالح الأمنية" للخليج

السعودية تتطلع إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار "المصالح الأمنية" للخليج

التلفزوين الإيراني يعلن أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان