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السعودية تتطلع إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار "المصالح الأمنية" للخليج

أخبار دولية
2026-06-15 | 03:40
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السعودية تتطلع إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار &quot;المصالح الأمنية&quot; للخليج
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السعودية تتطلع إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار "المصالح الأمنية" للخليج

رحبت المملكة العربية السعودية الاثنين بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران معربة عن تطلعها إلى اتفاق دائم يأخذ في الاعتبار "المصالح الأمنية" للخليج.
     
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان "ترحيب المملكة العربية السعودية بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم".
     
وأعربت عن "تطلعها إلى تحقيق السلام بما يُعزز أمن المنطقة والعالم، من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول"، مشيرة أيضا إلى "أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 شباط".

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