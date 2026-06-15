زيلينسكي يدعو مجموعة دول السبع الى ردّ حاسم بعد القصف الليلي العنيف على أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة السبع المشاركين في قمة بفرنسا، إلى تصعيد الضغط على موسكو عقب الموجة الأخيرة من الضربات الروسية العنيفة على أوكرانيا.



وقال زيلينسكي: "من المهم جدا أن يصدر ردّ عن دول مجموعة السبع، التي تجتمع الآن في قمتها، وأن يكون هذا الرد حاسما وملموسا عبر زيادة الضغوط على الطرف المعتدي وتعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، ولا سيما القدرات المضادة للصواريخ البالستية".