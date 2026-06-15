مصدر رسمي لفرانس برس: لبنان يقول إنه لم يتبلغ بنود الاتفاق الإيراني الأميركي لانهاء الحرب

أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس برس الاثنين بأن بيروت لم تتبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي الذي أعلنت باكستان التوصل اليه مؤكدة أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان.



ومنذ الإعلان عن الاتفاق، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع.



ولم يُعلن رسميا بعد عن بنود الاتفاق، لكن إيران أكدت على لسان نائب وزير خارجيتها كاظم غريب آبادي أن الاتفاق "يوقف الحرب فورا وبشكل دائم"، في وقت قالت باكستان إن الاتفاق يشمل لبنان، وهو مطلب تمسكت به طهران خلال المفاوضات الشاقة المتواصلة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من نيسان لم يُحترم فعليا.



وقال مصدر رسمي لبناني لفرانس برس من دون الكشف عن هويته إن "لبنان لم يتبلغ بنود الاتفاق أو موعد وقف إطلاق النار".



وفي بيان مقتضب، أشاد رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله، بمضمون الاتفاق. وتوجّه بالشكر لإيران والولايات المتحدة "على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان بما يحفظ سيادته على كامل ترابه".



ولم يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد بشأن الاتفاق، لكن الحزب لم يتبن تنفيذ أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية منذ ما بعد منتصف ليل الأحد الاثنين.



ولم يعلن الجيش الإسرائيلي من جهته عن أي عمليات في لبنان منذ الإعلان عن الاتفاق. لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال عبر قناته في تلغرام "اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... نحن لسنا طرفا فيه، وهو لا يضمن أمننا".



وأضاف الوزير اليميني المتطرف "يجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله. ولا ينبغي أن ننسحب من أيّ شبر من الأراضي التي سيطر عليها جنودنا وطهّروها من البنية التحتية الإرهابية" في لبنان.



وفي جنوب لبنان، أفاد مراسلو فرانس برس عن عودة خفيفة للنازحين عند ساعات الصباح الأولى إلى البلدات والقرى التي شهدت غارات إسرائيلية وإنذارات إخلاء متكررة منذ بدء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار.