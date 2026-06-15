الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر رسمي لفرانس برس: لبنان يقول إنه لم يتبلغ بنود الاتفاق الإيراني الأميركي لانهاء الحرب
أخبار دولية
2026-06-15 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مصدر رسمي لفرانس برس: لبنان يقول إنه لم يتبلغ بنود الاتفاق الإيراني الأميركي لانهاء الحرب
أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس برس الاثنين بأن بيروت لم تتبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي الذي أعلنت باكستان التوصل اليه مؤكدة أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع.
ولم يُعلن رسميا بعد عن بنود الاتفاق، لكن إيران أكدت على لسان نائب وزير خارجيتها كاظم غريب آبادي أن الاتفاق "يوقف الحرب فورا وبشكل دائم"، في وقت قالت باكستان إن الاتفاق يشمل لبنان، وهو مطلب تمسكت به طهران خلال المفاوضات الشاقة المتواصلة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من نيسان لم يُحترم فعليا.
وقال مصدر رسمي لبناني لفرانس برس من دون الكشف عن هويته إن "لبنان لم يتبلغ بنود الاتفاق أو موعد وقف إطلاق النار".
وفي بيان مقتضب، أشاد رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله، بمضمون الاتفاق. وتوجّه بالشكر لإيران والولايات المتحدة "على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان بما يحفظ سيادته على كامل ترابه".
ولم يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد بشأن الاتفاق، لكن الحزب لم يتبن تنفيذ أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية منذ ما بعد منتصف ليل الأحد الاثنين.
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي من جهته عن أي عمليات في لبنان منذ الإعلان عن الاتفاق. لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال عبر قناته في تلغرام "اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... نحن لسنا طرفا فيه، وهو لا يضمن أمننا".
وأضاف الوزير اليميني المتطرف "يجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله. ولا ينبغي أن ننسحب من أيّ شبر من الأراضي التي سيطر عليها جنودنا وطهّروها من البنية التحتية الإرهابية" في لبنان.
وفي جنوب لبنان، أفاد مراسلو فرانس برس عن عودة خفيفة للنازحين عند ساعات الصباح الأولى إلى البلدات والقرى التي شهدت غارات إسرائيلية وإنذارات إخلاء متكررة منذ بدء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أخبار دولية
لفرانس
لبنان
يتبلغ
الاتفاق
الإيراني
الأميركي
لانهاء
الحرب
التالي
زيلينسكي يدعو مجموعة دول السبع الى ردّ حاسم بعد القصف الليلي العنيف على أوكرانيا
السعودية تتطلع إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار "المصالح الأمنية" للخليج
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-07
ترامب يقول لفرانس برس إنه يعتقد أن الصين دفعت إيران إلى التفاوض
أخبار دولية
2026-04-07
ترامب يقول لفرانس برس إنه يعتقد أن الصين دفعت إيران إلى التفاوض
0
آخر الأخبار
2026-03-21
مصدر رسمي بريطاني لفرانس برس: إيران حاولت "بدون جدوى" ضرب قاعدة دييغو غارسيا
آخر الأخبار
2026-03-21
مصدر رسمي بريطاني لفرانس برس: إيران حاولت "بدون جدوى" ضرب قاعدة دييغو غارسيا
0
أخبار لبنان
2026-03-29
مصدر لفرانس برس: السفير الإيراني لن يغادر لبنان الأحد بعد انتهاء مهلة منحته إياها الخارجية
أخبار لبنان
2026-03-29
مصدر لفرانس برس: السفير الإيراني لن يغادر لبنان الأحد بعد انتهاء مهلة منحته إياها الخارجية
0
آخر الأخبار
2026-04-08
مصدر رسمي لبناني للجزيرة: لبنان لم يتبلغ رسميا أي تفاصيل تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
آخر الأخبار
2026-04-08
مصدر رسمي لبناني للجزيرة: لبنان لم يتبلغ رسميا أي تفاصيل تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:38
الإمارات تدعو الى التطبيق الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
05:38
الإمارات تدعو الى التطبيق الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
0
أخبار دولية
04:46
عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظرائه الإقليميين: على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان
أخبار دولية
04:46
عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظرائه الإقليميين: على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان
0
أخبار دولية
04:25
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسحب قواتنا من لبنان وسوريا وغزة
أخبار دولية
04:25
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسحب قواتنا من لبنان وسوريا وغزة
0
أخبار دولية
04:04
مصر تأمل أن يشكل الاتفاق الأميركي الإيراني "نقطة تحول" في تهيئة "بيئة داعمة للسلام"
أخبار دولية
04:04
مصر تأمل أن يشكل الاتفاق الأميركي الإيراني "نقطة تحول" في تهيئة "بيئة داعمة للسلام"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-03-13
مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة
أمن وقضاء
2026-03-13
مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة
0
أخبار دولية
2026-06-12
فنزويلا تؤكد مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-06-12
فنزويلا تؤكد مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2026-06-08
ترامب لأكسيوس: تلقيت مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب مني الضغط على نتنياهو للتوقف والدول التي اتصلت بي كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي نتفاوض بشأنه مع إيران
آخر الأخبار
2026-06-08
ترامب لأكسيوس: تلقيت مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب مني الضغط على نتنياهو للتوقف والدول التي اتصلت بي كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي نتفاوض بشأنه مع إيران
0
آخر الأخبار
2026-03-23
الكرملين: الضربات قرب محطة بوشهر للطاقة النووية تشكل تهديدا خطيرا للأمن
آخر الأخبار
2026-03-23
الكرملين: الضربات قرب محطة بوشهر للطاقة النووية تشكل تهديدا خطيرا للأمن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:35
كيف تنظر إسرائيل إلى الاتفاق الأميركي–الإيراني؟
أخبار دولية
03:35
كيف تنظر إسرائيل إلى الاتفاق الأميركي–الإيراني؟
0
أخبار لبنان
03:25
بعد التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران... هكذا يبدو الوضع في الجنوب
أخبار لبنان
03:25
بعد التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران... هكذا يبدو الوضع في الجنوب
0
أخبار دولية
03:19
التلفزوين الإيراني يعلن أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان
أخبار دولية
03:19
التلفزوين الإيراني يعلن أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان
0
رياضة
14:10
المانيا تلعب اولى مبارياتها في كأس العالم... هذه الأجواء
رياضة
14:10
المانيا تلعب اولى مبارياتها في كأس العالم... هذه الأجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Half Birthday… اقتصاد الأعياد المُستحدَثة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Half Birthday… اقتصاد الأعياد المُستحدَثة
0
حال الطقس
13:50
طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات
حال الطقس
13:50
طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات
0
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
0
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
منوعات
06:16
مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)
منوعات
06:16
مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)
3
خبر عاجل
09:04
القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت
خبر عاجل
09:04
القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت
4
خبر عاجل
23:42
أميركا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب
خبر عاجل
23:42
أميركا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب
5
أمن وقضاء
00:30
بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة
أمن وقضاء
00:30
بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة
6
أخبار دولية
02:33
بن غفير: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... ويجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله
أخبار دولية
02:33
بن غفير: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... ويجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله
7
خبر عاجل
12:19
مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً
خبر عاجل
12:19
مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً
8
خبر عاجل
03:26
بري يشيد بمذكرة التفاهم الإيرانية-الأميركية: التفاهم يؤسس إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنها لبنان
خبر عاجل
03:26
بري يشيد بمذكرة التفاهم الإيرانية-الأميركية: التفاهم يؤسس إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنها لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More