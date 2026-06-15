مصر تأمل أن يشكل الاتفاق الأميركي الإيراني "نقطة تحول" في تهيئة "بيئة داعمة للسلام"

رحّبت مصر بالاتفاق الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، معتبرةً أنه قد يشكّل "نقطة تحوّل" نحو تحقيق السلام في المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تأمل مصر أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحوّل رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء أسس جديدة للتعاون، وتهيئة بيئة داعمة للسلام، ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة".