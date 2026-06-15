وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسحب قواتنا من لبنان وسوريا وغزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى أجل غير مسمى.



وقال كاتس في بيان "نتبع أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محددة، وذلك لحماية الحدود والتجمعات السكانية الإسرائيلية من العناصر "الجهادية" الموجودة هناك".



وحذّر كاتس إيران من أن إسرائيل ستردّ بـ"كامل قوتها" إذا شنت الجمهورية الإسلامية هجوما عليها ردا على حملتها العسكرية في لبنان.

