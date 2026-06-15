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الخارجية الإيرانية تؤكد أنه سيتم فرض بدلات لقاء خدمات بحرية على السفن في هرمز
أخبار دولية
2026-06-15 | 09:20
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الخارجية الإيرانية تؤكد أنه سيتم فرض بدلات لقاء خدمات بحرية على السفن في هرمز
أعلنت إيران أنها ستفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بدلا من فرض رسوم مرور، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "لطالما أكدنا أننا لا نسعى إلى تحصيل رسوم عبور، ولكن سيتم فرض رسوم على خدمات الملاحة وحماية البيئة والتأمين على السفن وغيرها من الخدمات الضرورية".
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