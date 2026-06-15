إيران تؤكد أن على الولايات المتحدة أن تضمن وقف الحرب في لبنان في إطار الاتفاق

شددت إيران على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة التزام إسرائيل بوقف الحرب في لبنان بموجب الاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "يجب على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها. ويجب عليها ضمان أن يحترم الكيان الصهيوني التزاماته تجاه لبنان أيضا".



وأضاف أن طهران "لا تثق لا بإسرائيل ولا بالولايات المتحدة".