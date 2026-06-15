طهران تريد أن يصادق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النهائي مع واشنطن

أعلنت إيران أنها ستسعى للحصول على تصديق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتفاق نهائي محتمل مع الولايات المتحدة يشمل برنامجها النووي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "من المتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد فترة 60 يوما"، مضيفا أن طهران "استخلصت عبرا من التجارب السابقة".