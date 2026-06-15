ترامب: بدء خروج سفن محملة بالنفط من مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت في الخروج من مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشال، "بدأت السفن، وكثير منها محمل بالنفط، في التحرك للخروج من مضيق هرمز. تسلك السفن ممرا جنوبيا يتمتع بأمان وحماية عالية".