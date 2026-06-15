ميرتس: اتفاق أميركا وإيران قد يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن الاتفاق يجب أن يشمل لبنان أيضا.



وقال ميرتس، قبيل اجتماع مجموعة الدول السبع الذي تستضيفه فرنسا هذا الأسبوع، إن "نافذة دبلوماسية" قد فتحت بشأن الحرب الأوكرانية.



وأضاف أنه "يرغب في مناقشة هذا الأمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".