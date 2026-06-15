عراقجي: أنجزنا مذكرة التفاهم مع اميركا وسينفذ جزء من بنودها اليوم والباقي بعد التوقيع عليها الجمعة

اوضح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه "من المحتمل عقد لقاء في سويسرا الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأميركي لتوقيع مذكرة التفاهم".



وقال في تصريح: "بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أميركا ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات، واننا نخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أميركا سابقا بالالتزامات".



اضاف: "أنجزنا مذكرة التفاهم وسينفذ جزء من بنودها اليوم وسينفذ الباقي بعد التوقيع عليها الجمعة"، وذكر بان الاتفاق من مرحلتين الأولى مذكرة التفاهم التي وقعت والثانية جولة مفاوضات لـ60 يوما قابلة للتمديد.



ولفت الى انه "في الاتفاق النهائي ستناقش قضايا الملف النووي ورفع العقوبات، وقد يتم التوصل لاتفاق بشأنها".