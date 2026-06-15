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بريطانيا تعتزم حظر الشبكات الاجتماعية على القصر ما دون الـ16
أخبار دولية
2026-06-15 | 12:00
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بريطانيا تعتزم حظر الشبكات الاجتماعية على القصر ما دون الـ16
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بريطانيا تعتزم حظر الشبكات الاجتماعية على القصر ما دون الـ16
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته تعتزم حظر الدخول على الشبكات الاجتماعية للقصر ما دون الـ16 من العمر، معتبرا هذا الإجراء ضروريا "لحماية أطفالنا"، مع الإقرار في الوقت نفسه بصعوبات تطبيقه.
واعتبر ستارمر أن هذه "خطوة مهمة" للبلاد وللعائلات البريطانية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في داونينغ ستريت قبل ثلاثة أيام من انتخابات حاسمة لبقائه على رأس حزب العمال والبلاد في وقت يواجه معارضة متزايدة.
وقال إن "وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء" مشيرا إلى أنها "تعرضهم لمحتويات خطيرة" و"مصممة للتسبب بالإدمان"، كما أنها "تسهل المضايقات والتجاوزات".
غير أنه ما زال يتحتم حسم العديد من التفاصيل العملية قبل أن يتم إقرار الإجراء "قبل عيد الميلاد" ليدخل حيز التنفيذ "في مطلع العام المقبل، على الأرجح قرابة الربيع"، بحسب ستارمر.
وسيشمل الحظر بصورة خاصة تطبيقات سنابتشات وتيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وإكس، من دون أن يعني تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيغنال.
كما أفاد ستارمر بأن حكومته ستتخذ تدابير بشأن منصات ألعاب الفيديو والبث التدفقي.
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