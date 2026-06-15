ترامب: سندرس ما إذا كان بإمكاننا إصلاح الوضع في لبنان...ومضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة

اوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب، انه "إتفقنا على أن يران لن تحصل على سلاح نووي، وتم توقيع الاتفاق ومضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة".



وعن الوضع في لبنان، قال: "يجب أن ينتهي قريبا، وسندرس ما إذا كان بإمكاننا إصلاح الوضع هناك".