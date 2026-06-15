ترامب: سندرس ما إذا كان بإمكاننا إصلاح الوضع في لبنان

على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين الأميركي والفرنسي، تناولا فيه الاتفاق بين أميركا وإيران، وترامب يقول: سندرس ما إذا كان بإمكاننا إصلاح الوضع في لبنان، وعلما بأن مبعوثه جاريد كوشنر كان قال إن الحكومة اللبنانية تعمل في المفاوضات مع الحكومة الإسرائليية ونأمل أن تصل المفاوضات إلى انسحاب إسرائيلي وسلام بين البلدين.