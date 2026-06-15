نتنياهو: الحرب مع إيران أنقذت إسرائيل من خطر "الإبادة النووية"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران جنّب الدولة العبرية خطر "الإبادة النووية" من قبل الجمهورية الإسلامية.



وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قال نتنياهو "الأمر الأكثر أهمية هو أنّنا أنقذنا دولة إسرائيل من التهديد بالإبادة النووية".



وأضاف في مؤتمر صحافي متلفز "ماذا سيعني ذلك؟ سيعني أنّ ملايين المواطنين الإسرائيليين - أنتم الذين تسمعونني الآن - جميعكم كنتم ستكونون في خطر رهيب يتمثل في الموت الجماعي... وأننا أبعدنا عنا، لسنوات، خطر إبادة سكان إسرائيل".