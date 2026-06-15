نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا"

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّ الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا".



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي "لقد فعلنا ذلك في غزة ولبنان وسوريا، حيث قمنا بالمناسبة بتدمير جميع أسلحة جيش (الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد، الذي كان حلقة وصل مركزية في محور الشر".



وأضاف "أريد أن أقول بوضوح: سنبقى في هذه المناطق الآمنة طالما كان ذلك ضروريا لحماية بلدنا".