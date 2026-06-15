تحطم قاذفة من طراز بي-52 في ولاية كاليفورنيا

تحطّمت قاذفة أميركية من طراز بي-52 في كاليفورنيا الإثنين، بحسب ما أعلنت قاعدة إدواردز الجوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت القاعدة في منشور على موقع فيسبوك، "تحطّمت طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز في تمام الساعة 11,20 صباحا"، مضيفة أنّ "فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث، ولا يزال الوضع قيد التحقيق".

