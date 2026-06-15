زيلينسكي يقول إنه عرض لقاء بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إنه عرض عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال زيلينسكي في خطاب مصوّر نشره على منصة إكس "ناقشت بالأمس (الأحد) مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم لقاء كهذا في الولايات المتحدة، في صيغة يكون من الصعوبة بمكان على بوتين رفضها". وأضاف "سنرى إلامَ ستفضي الأمور".