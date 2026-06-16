فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

أعلن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي لشبكة فوكس نيوز اليوم الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة.ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة، بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا.