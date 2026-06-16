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فانس: المفتشون النوويون سيعودون بالتأكيد إلى إيران

أخبار دولية
2026-06-16 | 00:24
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فانس: المفتشون النوويون سيعودون بالتأكيد إلى إيران
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فانس: المفتشون النوويون سيعودون بالتأكيد إلى إيران

أعلن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي لشبكة إن.بي.سي نيوز في مقابلة اليوم الاثنين أن المفتشين النوويين سيسمح لهم "بالتأكيد" بالعودة إلى إيران في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين.

ونقلت إن.بي.سي نيوز عن فانس قوله "في الواقع، أحد الأجزاء الأساسية بالاتفاق هو أن (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) والولايات المتحدة ستساعدان إيران في تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا أمر تم ذكره بوضوح شديد" في مذكرة التفاهم التي وافقت عليها الولايات المتحدة وإيران بالفعل.

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