وزير الخارحية الإيراني يتوقع بدء المحادثات في شأن الاتفاق النهائي مع واشنطن الجمعة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة على الأرجح.



وقال عراقجي في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب عرضها التلفزيون الرسمي: "من المرجّح أن تبدأ يوم الجمعة، وفي مكان سيُحدَّد لاحقا... جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي".