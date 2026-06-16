عراقجي: إنهاء الحرب بشكل دائم على كل الجبهات بما فيها لبنان هو "القضية الأهم" في الاتفاق مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء أن إنهاء الحرب "بشكل دائم" في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل "القضية الأهم" في الاتفاق مع واشنطن.



وقال في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب بثه التلفزيون الرسمي "النقطة المهمة التي أود التأكيد عليها هنا أنه من وجهة نظرنا فإن طرفي هذه المذكرة هما: من جهة الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن جهة أخرى إيران وحزب الله".



وأضاف "ربما تكون هذه هي أهم قضية في المذكرة، وهي إعلان إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".