ترامب: على موسكو إبرام اتفاق مع كييف

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على موسكو "إبرام اتفاق" مع كييف، مشيرا إلى أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، وأنه سيلتقيه مجددا في وقت لاحق.



وقال الرئيس الأميركي على هامش قمة مجموعة السبع: "على روسيا أن تبرم اتفاقا. لقد خسرت روسيا عددا هائلا من الأشخاص، وكذلك أوكرانيا" منذ بداية النزاع في شباط 2022.



ولدى سؤاله عن لقاء مع الرئيس الأوكراني، أعلن أنه عقد "اجتماعا جيدا" معه. وقال: "سألتقيه لاحقا".