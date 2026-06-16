ترامب: الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران بعد اتفاقها معها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا، عقب محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "لن نستثمر أي أموال" في إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن "الجحيم" سينزل عليها إن فعلت ذلك.