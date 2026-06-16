سوريا توقع عقدا مع شركتين أميركيتين إحداهما عملاقة لتطوير قطاع الغاز

وقّعت الشركة السورية للبترول الرسمية عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس العملاقة ونوفاتيرا الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، في إطار مساعي دمشق لجذب استثمارات دولية بهدف تطوير قطاع الطاقة وتحسين الإنتاج.



ومنذ إطاحة الحكم السابق، وقعت دمشق مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الدولية، بينها الشركتين الأميركيتين شيفرون وشركة "اتش كي ان" إنرجي التي باشرت إدارة وتشغيل حقول النفط التي تسلمتها الحكومة من الأكراد في شمال شرق البلاد.



وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشركة السورية للبترول وقعت "عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى".



وتعدّ شركة كونوكو فيليبس العملاقة من أكبر شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة في العالم.



وخلال مشاركته الأسبوع الماضي في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن العقد "سيكون الأكبر الذي نوقّعه" منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم.



وبعد توقيعه العقد مع الرئيسين التنفيذيين للشركتين في مقر وزاة الطاقة في دمشق، قال قبلاوي الثلاثاء إن توقيع العقد "يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الغاز في سوريا"، مضيفا: "نتطلع من خلال هذا التعاون إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة الطاقة".



وجاء توقيع الاتفاق بعد مباحثات موسعة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الطاقة محمّد البشير في واشنطن الأسبوع الماضي، عرض خلالها آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية في سوريا والشراكات الممكنة مع القطاع الخاص الأميركي.

