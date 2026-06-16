ترامب: ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.



وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته.