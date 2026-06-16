ترامب يعلن قبوله دعوة ماكرون إلى العشاء في قصر فرساي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قبِل دعوة نظيره الفرنسي إلى العشاء هذا الأسبوع في قصر فرساي في ختام قمة مجموعة السبع، لأن هذا الصرح التاريخي الذي كان يقيم فيه الملك لويس الرابع عشر "يختصر الحكاية كلّها".



وقال ترامب على هامش قمّة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية: "دعاني الرئيس الفرنسي وهو للمناسبة رجل طيّب جدّا، للعشاء في فرساي".



وفي مسعى إلى تفادي ما حدث خلال القمّة السابقة لمجموعة السبع في كندا عندما اختصر ترامب مشاركته، قرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تنظيم عشاء خاص مع نظيره الأميركي في قصر فرساي بعد القمّة.



وأقرّ ترامب الذي يحلو له أن يشبّه بـ"الملك" ولا يخفي إعجابه بمظاهر الترف بأن العشاء سيؤخّر عودته إلى دياره، لكنه أكد ألا مشكلة في الأمر.



وقال: "فرساي يختصر الحكاية كلّها وقلت إنني أرغب في ذلك. وكلّ ما في الأمر أنني سأصل إلى دياري في ساعة أكثر تأخّرا مساء أو بالأحرى في الصباح. وأنا لا أنام طويلا أصلا".



وتعهّد بأن يكون في المكتب البيضوي في ساعة مبكرة "من دون تضييع الوقت".



وأثارت مبادرة الرئيس الفرنسي الذي ينظّم آخر قمّة لمجموعة السبع قبل انتهاء ولايته العام المقبل، استياء سياسيين في بلده.