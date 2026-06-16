الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يعلن قبوله دعوة ماكرون إلى العشاء في قصر فرساي

أخبار دولية
2026-06-16 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يعلن قبوله دعوة ماكرون إلى العشاء في قصر فرساي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يعلن قبوله دعوة ماكرون إلى العشاء في قصر فرساي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قبِل دعوة نظيره الفرنسي إلى العشاء هذا الأسبوع في قصر فرساي في ختام قمة مجموعة السبع، لأن هذا الصرح التاريخي الذي كان يقيم فيه الملك لويس الرابع عشر "يختصر الحكاية كلّها". 
     
وقال ترامب على هامش قمّة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية: "دعاني الرئيس الفرنسي وهو للمناسبة رجل طيّب جدّا، للعشاء في فرساي".
     
وفي مسعى إلى تفادي ما حدث خلال القمّة السابقة لمجموعة السبع في كندا عندما اختصر ترامب مشاركته، قرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تنظيم عشاء خاص مع نظيره الأميركي في قصر فرساي بعد القمّة.
     
وأقرّ ترامب الذي يحلو له أن يشبّه بـ"الملك" ولا يخفي إعجابه بمظاهر الترف بأن العشاء سيؤخّر عودته إلى دياره، لكنه أكد ألا مشكلة في الأمر.
     
وقال: "فرساي يختصر الحكاية كلّها وقلت إنني أرغب في ذلك. وكلّ ما في الأمر أنني سأصل إلى دياري في ساعة أكثر تأخّرا مساء أو بالأحرى في الصباح. وأنا لا أنام طويلا أصلا".
     
وتعهّد بأن يكون في المكتب البيضوي في ساعة مبكرة "من دون تضييع الوقت".
     
وأثارت مبادرة الرئيس الفرنسي الذي ينظّم آخر قمّة لمجموعة السبع قبل انتهاء ولايته العام المقبل، استياء سياسيين في بلده.

أخبار دولية

ترامب

ماكرون

العشاء

قصر فرساي

LBCI التالي
ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي
تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكرًا تابعًا لوزارة الداخلية السورية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-13

ماكرون يستضيف ترامب على مأدبة عشاء في قصر فرساي الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
2026-05-23

ماكرون تحدث إلى ترامب وقادة خليجيين للدعوة الى حل تفاوضي مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-23

أ.ف.ب: ماكرون تحدث إلى ترامب وقادة خليجيين للدعوة الى حل تفاوضي مع إيران

LBCI
خبر عاجل
2026-04-21

وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر الايليزيه للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباراة إيران في كأس العالم بين الرياضة والسياسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-15

نتنياهو: الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره ونحن لنا مصالحنا الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-31

عراقجي للجزيرة: لم نرسل أي رد على المقترحات الأميركية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط

LBCI
اقتصاد
2026-06-15

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جولة على أحداث كأس العالم الأخيرة... وإليكم المباريات المنتظرة اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في النبطية... مجالس عاشوراء وسط الدمار تأكيدا على الهوية والصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباراة إيران في كأس العالم بين الرياضة والسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منار يونس تلفت الأنظار بمحتواها الرياضي المميز على وسائل التواصل الاجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

العودة إلى الجنوب… مشهد يتكرر وخطر لا يغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من زجاجة Evian إلى قمة G7… ما القصة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:21

بعد التشويق والانتظار... وائل كفوري يسرق القلوب في "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:26

جابر لـ"الأخبار": 600 مليون دولار جاهزة في اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار دولية
13:26

الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية

LBCI
أمن وقضاء
03:28

شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود مروّج مخدّرات في الفنار وتضبط كميات متنوعة من المواد المخدّرة

LBCI
خبر عاجل
06:49

ترامب: الشرع يقوم بامور مذهلة وهو لا يحب حزب الله ولستم مضطرين إلى هدم مبنى سكني بأكمله في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما وإذا كانت إسرائيل لا تستطيع إنجاز المهمة من دون قتل الجميع، فالشرع قادر على إنجازها

LBCI
أخبار لبنان
08:58

نعيم قاسم يوجه رسالة شكر إلى قاليباف: إيران أعطت حزب الله والمقاومة ولشعب لبنان كلَّ شيء ولم تأخذ منهم شيئًا

LBCI
أخبار لبنان
16:35

المجلس الشيعي: الأربعاء أول محرم والعاشر في 26 الجاري

LBCI
خبر عاجل
11:39

السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More