الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي

أخبار دولية
2026-06-16 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: سنتمكن &quot;قريبا&quot; من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، وذلك خلال قمة مجموعة السبع حيث يسعى القادة الى تكثيف الضغط على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
     
وقال ترامب: "سنتمكن من القيام بذلك قريبا، فالنفط يتدفق الآن" عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق مع إيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط.
     
وكانت واشنطن قد مددت إعفاء من العقوبات على شحنات النفط الروسي الموجودة في البحر، ما أثار قلق حلفائها الأوروبيين.
     
ولم يحدد ترامب جدولا زمنيا لذلك.
     
وعلقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام الناجم عن الحرب مع إيران.
     
وأعلن ترامب الذي يشارك حتى الأربعاء في قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية، أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هناك، ويعتزم لقاءه مجددا في وقت لاحق الثلاثاء.
     
وقال على هامش القمة عقب اجتماع ثنائي مع أمير قطر: "ينبغي على روسيا التوصل إلى اتفاق. لقد خسرت روسيا عددا هائلا من الأرواح، كما هي الحال في أوكرانيا" منذ بداية النزاع.
     
وعند توجيه سؤال له عن لقائه نظيره الأوكراني، أجاب أنه كان "لقاء جيدا". وأضاف "سألتقيه مجددا لاحقا".
     
وأقرّ ترامب بأن الولايات المتحدة كانت حتى الآن "تركز على إيران"، موضحا أنه يرغب حاليا في معالجة قضية أوكرانيا، ليس لأسباب مالية، بل بسبب الخسائر البشرية.
     
وقال: "الأمر برمّته سخيف. لذا، نعم، سأبذل كل ما بوسعي".
     
وحرص ترامب على التأكيد أن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن هذا الصراع، استراتيجيا وجغرافيا.

أخبار دولية

ترامب

العقوبات

النفط الروسي

مضيق هرمز

LBCI التالي
المستشار الألمانيّ: مستعدون للمشاركة في جهود حفظ السلام في الشرق الأوسط
ترامب يعلن قبوله دعوة ماكرون إلى العشاء في قصر فرساي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-16

الكرملين يقلل من أهمية إعادة العقوبات الأميركية على النفط الروسي

LBCI
أخبار دولية
2026-06-05

وزير الخزانة الأميركي: واشنطن قد تمنح بعض الدول إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي

LBCI
أخبار دولية
2026-05-16

الخزانة الأميركية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات

LBCI
أخبار دولية
2026-04-22

وزير الخزانة الأميركي يدافع عن تمديد إعفاء النفط الروسي من العقوبات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباراة إيران في كأس العالم بين الرياضة والسياسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-15

نتنياهو: الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره ونحن لنا مصالحنا الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-31

عراقجي للجزيرة: لم نرسل أي رد على المقترحات الأميركية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط

LBCI
اقتصاد
2026-06-15

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جولة على أحداث كأس العالم الأخيرة... وإليكم المباريات المنتظرة اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في النبطية... مجالس عاشوراء وسط الدمار تأكيدا على الهوية والصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباراة إيران في كأس العالم بين الرياضة والسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منار يونس تلفت الأنظار بمحتواها الرياضي المميز على وسائل التواصل الاجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

العودة إلى الجنوب… مشهد يتكرر وخطر لا يغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من زجاجة Evian إلى قمة G7… ما القصة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:21

بعد التشويق والانتظار... وائل كفوري يسرق القلوب في "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:26

جابر لـ"الأخبار": 600 مليون دولار جاهزة في اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار دولية
13:26

الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية

LBCI
أمن وقضاء
03:28

شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود مروّج مخدّرات في الفنار وتضبط كميات متنوعة من المواد المخدّرة

LBCI
خبر عاجل
06:49

ترامب: الشرع يقوم بامور مذهلة وهو لا يحب حزب الله ولستم مضطرين إلى هدم مبنى سكني بأكمله في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما وإذا كانت إسرائيل لا تستطيع إنجاز المهمة من دون قتل الجميع، فالشرع قادر على إنجازها

LBCI
أخبار لبنان
08:58

نعيم قاسم يوجه رسالة شكر إلى قاليباف: إيران أعطت حزب الله والمقاومة ولشعب لبنان كلَّ شيء ولم تأخذ منهم شيئًا

LBCI
أخبار لبنان
16:35

المجلس الشيعي: الأربعاء أول محرم والعاشر في 26 الجاري

LBCI
خبر عاجل
11:39

السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More