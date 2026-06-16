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ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي
أخبار دولية
2026-06-16 | 12:52
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ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، وذلك خلال قمة مجموعة السبع حيث يسعى القادة الى تكثيف الضغط على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال ترامب: "سنتمكن من القيام بذلك قريبا، فالنفط يتدفق الآن" عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق مع إيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط.
وكانت واشنطن قد مددت إعفاء من العقوبات على شحنات النفط الروسي الموجودة في البحر، ما أثار قلق حلفائها الأوروبيين.
ولم يحدد ترامب جدولا زمنيا لذلك.
وعلقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام الناجم عن الحرب مع إيران.
وأعلن ترامب الذي يشارك حتى الأربعاء في قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية، أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هناك، ويعتزم لقاءه مجددا في وقت لاحق الثلاثاء.
وقال على هامش القمة عقب اجتماع ثنائي مع أمير قطر: "ينبغي على روسيا التوصل إلى اتفاق. لقد خسرت روسيا عددا هائلا من الأرواح، كما هي الحال في أوكرانيا" منذ بداية النزاع.
وعند توجيه سؤال له عن لقائه نظيره الأوكراني، أجاب أنه كان "لقاء جيدا". وأضاف "سألتقيه مجددا لاحقا".
وأقرّ ترامب بأن الولايات المتحدة كانت حتى الآن "تركز على إيران"، موضحا أنه يرغب حاليا في معالجة قضية أوكرانيا، ليس لأسباب مالية، بل بسبب الخسائر البشرية.
وقال: "الأمر برمّته سخيف. لذا، نعم، سأبذل كل ما بوسعي".
وحرص ترامب على التأكيد أن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن هذا الصراع، استراتيجيا وجغرافيا.
أخبار دولية
ترامب
العقوبات
النفط الروسي
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