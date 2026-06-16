البابا ليو أشاد بالاتفاق الموقت بين الولايات المتحدة وإيران

أشاد البابا ليو بالاتفاق الموقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال: "أشكر الرب على استعداد القوتين لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما الجمعة”.

وعبّر بابا الفاتيكان عن أمله في أن يضع الاتفاق نهاية دائمة للصراع.

وكان البابا قد أثار غضب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بعد انتقاده الحرب مع إيران.

وقال ليو، وهو أول بابا من الولايات المتحدة، لصحافيين: "ستظل هناك نقاط عدة بحاجة إلى تسوية، لكن من الأفضل دائمًا القيام بذلك عبر الحوار والمفاوضات، وليس بالعودة إلى الحرب".

وأمل أن يكون هذا الاتفاق حلًا حقيقيًا للحرب، وأن تكون الحرب قد انتهت فعلا، وأن نتمكن من المضي".