الولايات المتحدة ستساعد بوليفيا في مكافحة تهريب المخدرات

أعلنت السفارة الأميركية في بوليفيا أن الولايات المتحدة ستقدّم للبلاد تدريبا ومعدات لمكافحة تهريب المخدرات، في إطار اتفاق ثنائي أعاد التعاون بين البلدين بعد انقطاع دام حوالى عقدين.



في العام 2008، قطع رئيس بوليفيا آنذاك إيفو موراليس العلاقات مع الولايات المتحدة وطرد وكالة مكافحة المخدرات الأميركية من البلاد.



ويسعى الرئيس البوليفي الحالي رودريغو باز وهو محافظ ومؤيد لقطاع الأعمال تولى منصبه في تشرين الثاني بعد 20 عاما من الحكم الاشتراكي، إلى إعادة إحياء علاقات بلاده مع واشنطن.



وأعلنت السفارة الأميركية تقديم دعم لبوليفيا بقيمة 20 مليون دولار في عملية تقودها إدارة شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون في وزارة الخارجية الأميركية.



وقالت في بيان: "ستعمل الولايات المتحدة عن كثب مع الحكومة البوليفية لتوفير التدريب والمعدات وأشكال أخرى من الدعم" كوسيلة للتحقيق بشأن شبكات تهريب المخدرات وتفكيكها.



وأفاد البيان بأن الدعم سيُوجَّه أيضا لملاحقة الجرائم المالية وزيادة شفافية أجهزة الشرطة والقضاء.



ولم تُعِد وكالة مكافحة المخدرات الأميركية بفتح مكاتبها رسميا في بوليفيا، في حين أقرّت لاباز بأن موظفيها يقدّمون المساعدة في العملية.



وأكدت لاباز وواشنطن عزمهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى، لكن أياً من البلدين لم يُعِد تعيين سفير له بعد.



وتُعدّ بوليفيا ثالث أكبر منتج للكوكايين في العالم بعد كولومبيا والبيرو، بحسب الأمم المتحدة.



وتنتمي البلاد الواقعة في أميركا الجنوبية إلى تحالف "درع الأميركيتين" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والهادف إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.



وقدّم أعضاء آخرون في هذا التحالف دعمهم غير المشروط لباز بينما يواجه احتجاجات مناهضة للحكومة شلّت بوليفيا.