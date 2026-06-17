مقتل شخص بضربة أميركية على قارب يُشتبه بتهريبه مخدرات

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل رجلا في شرق المحيط الهادئ في إطار ضرباته ضد قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب مخدرات.



وأفادت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية والكاريبي (ساوثكوم) في منشور على منصة إكس بأن السفينة المستهدَفة الثلاثاء "كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات".



وقال الجيش الأميركي إن رجلا "إرهابيا مرتبطا بالمخدرات" قُتل ونجا شخصان، مضيفا أنه أبلغ خفر السواحل الأميركيين بوجود الرجلين لكي يعملوا على إنقاذهما.



وتأتي هذه الضربة عقب عشرات من الهجمات المماثلة شنها الجيش الأميركي في إطار عملية "الرمح الجنوبي" وأسفرت عن مقتل 200 شخص على الأقل منذ أيلول، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس.