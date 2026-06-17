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غوتيريش يطلب "الصفح" من ضحايا العنف في هايتي

أخبار دولية
2026-06-16 | 23:50
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غوتيريش يطلب &quot;الصفح&quot; من ضحايا العنف في هايتي
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غوتيريش يطلب "الصفح" من ضحايا العنف في هايتي

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة الى هايتي "الصفح" من نساء نازحات بسبب عنف العصابات في البلاد آسفا لعدم تمكنه من تحريك العالم للتخفيف من معاناتهن. 
     
ويزور غوتيريش هايتي ليوم واحد، وجلس في وسط مدرسة سابقة في بور أو برانس تأوي أكثر من 1250 نازحا، مع نساء روين له مواقف من حياتهن خلال عامين تقريبا في هذا الموقع الملقب بـ"كولومبيا". 
     
وقالت إحداهن من غرفة تشهد حرارة خانقة: "وصلتُ مع أطفالي الأربعة في 13 تشرين الثاني 2024. فقدتُ كل شيء". ولفتت إلى أن الغرف الأخرى أسوأ حالا قائلة "خمسون شخصا في الغرفة الواحدة، عشر عائلات، لا خصوصية". وتحدثت امرأة أخرى عن انتشار "الحشرات وبق الفراش"، وحرمان الأطفال من التعليم.
     
وقال غوتيريش: "أطلب منكن الصفح لعدم تمكني من تحريك المجتمع الدولي". وأضاف: "نعلم حجم المعاناة، وأنا هنا بالدرجة الأولى لأستمع إليكن".
     
وأعرب عن أسفه لأن خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لعام 2026 البالغة 880 مليون دولار تلقت أقل من ربع التمويل.
     
وتضم هايتي حوالى 1,5 مليون نازح حاليا بحسب الأمم المتحدة بسبب عنف العصابات التي ترتكب جرائم قتل وخطف واغتصاب وتجنيد قسري للأطفال. 
     
ويواجه حوالى نصف السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، انعداما حادا في الأمن الغذائي. 
     
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: "بالنسبة للعديد من الهايتيين، كل يوم هو صراع من أجل البقاء". وأضاف: "ليس للعالم الحق في غضّ الطرف"، واصفا "لامبالاة" المجتمع الدولي بـ "أكبر عار".
          
وتعاني هايتي، وهي من أفقر دول الكاريبي، من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية طويلة الأمد، لكن الوضع تدهور بشكل كبير في السنوات الماضية.
     
وفي أيلول، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء قوة لقمع العصابات ستحل تدريجيا مكان البعثة المتعددة الجنسيات السابقة لدعم الشرطة الهايتية، التي وّجهت اليها انتقادات لضعف فاعليتها.
     
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين: "في هايتي، أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 2300 شخص، وإصابة 1100 آخرين، و99 عملية خطف منذ بداية العام".

أخبار دولية

أنطونيو غوتيريش

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