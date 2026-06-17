مقتل 4 أشخاص في هجمات روسية على مدن في شرق أوكرانيا

أعلن مسؤولون وممثلون للادعاء العام في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن هجمات روسية على مدن في شرق وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وأضرمت النيران في منزل ومركز تسوق.



وقال ممثلو ادعاء في منطقة دونيتسك، محور التركيز بخط المواجهة في أوكرانيا، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجومين بالقنابل في مدينة سلوفيانسك، وأصيب خمسة آخرون.



وسلوفيانسك جزء من "حزام الحصون" الأوكراني الذي يدافع عنه الجيش بقوة وينظر إليه على أنه مفتاح احتواء الهجوم الروسي البطيء في دونيتسك.



وقالت الشرطة الوطنية في مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، إن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت شخصا في سيارته وأصابت سبعة آخرين.



وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة اللهب داخل مبنى وعلى أحد الأسطح، وواجهة واحدة على الأقل تحولت إلى ركام، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وكشف حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف أن المدينة تعرضت لخمس غارات.



وأشار الى أن حريقا اندلع في منزل ومركز تجاري، ولحقت أضرار بمؤسسة تعليمية.