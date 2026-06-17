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بوتين يستقبل قادة آسيويين في قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع
أخبار دولية
2026-06-17 | 01:32
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بوتين يستقبل قادة آسيويين في قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع
يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويستضيف بوتين في مدين قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، رؤساء الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، والفيتنامي لي مينه هونغ، والكمبودي هون مانيت، واللاوسي سونكساي سيبهاندون، والماليزي أنور إبراهيم، والسنغافوري لورنس وونغ، بالإضافة إلى الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور.
وتُعقد القمة على مدى يومين بمناسبة مرور 35 عاما على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأفاد الكرملين بأن ممثلين عن الدول الـ11 الأعضاء في هذه المنظمة سيحضرون إلى قازان، موضحا أن بوتين سيستقبل ضيوفه خلال مراسم تقام الأربعاء قبل "يوم العمل الرئيسي" الخميس.
وجاء في بيان للرئاسة الروسية: "أُدرج في جدول الأعمال تبادل لوجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية، واستعراض للإنجازات الرئيسية للشراكة بين روسيا وآسيان، ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية".
وحاولت روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط 2022 ودخول العقوبات الغربية عليها حيز التنفيذ، إعادة توجيه اقتصادها، ولا سيما صادراتها من المحروقات نحو آسيا.
وقبيل توجهه إلى قازان، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الزيارة ولقاءه مع بوتين يهدفان خصوصا إلى ضمان استمرار إمدادات النفط الروسي إلى ماليزيا.
وفي قمة مجموعة السبع في فرنسا الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لإعادة فرض عقوبات معلّقة حاليا على النفط الروسي، وذلك بعدما تراجعت أسعار الخام منذ الإعلان عن اتفاق في الشرق الأوسط.
أخبار دولية
بوتين
قمة
قازان
آسيا
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