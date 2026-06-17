قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران: ندعم جهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله

رحب قادة مجموعة دول السبع في اجتماعهم بمدينة إيفيان-ليه-بان الفرنسية، بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه.



وأكدوا أنهم سيبذلون جهودا لتنويع مسارات إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة.



وبشأن لبنان، قال قادة مجموعة السبع: "ندعم جهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في البلاد".