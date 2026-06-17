رئيس كوريا الجنوبية يحض ترامب على المساعدة في تحقيق السلام مع بيونغ يانغ

حضّ رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ نظيره الأميركي دونالد ترامب على مساعدته في تحقيق السلام مع الشطر الشمالي "كما حلّ نزاع الشرق الأوسط"، بحسب ما أفاد مكتبه.



ومن المقرر أن توقّع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم الجمعة لإنهاء الحرب فيما يدور الحديث عن إمكانية تحويل إدارة ترامب بعد ذلك اهتمامها إلى كوريا الشمالية.



وغذّى ترامب هذه التكهّنات بعد وقت قصير على الإعلان عن الاتفاق مع إيران، إذ نشر صورة له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة سنغافورة التي جمعتهما عام 2018 من دون أن يرفقها بأي تعليق.



وذكر بيان مكتب الرئاسة في سيول أن ترامب سأل الرئيس الكوري الجنوبي عن العلاقات بين الكوريتين أثناء حديث دار بينهما خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.



وكشف أن "الرئيس ترامب عبّر عن التزامه بالعمل باتّجاه حلّ لمسألة كوريا الشمالية".



وسعى لي إلى السلام مع جارة بلاده الشمالية بخلاف ما كان عليه الحال في عهد سلفه الأكثر تشددا يون سوك يول.



لكن بيونغ يانغ رفضت مساعيه للتقارب وصنّفت سيول رسميا على أنها الدولة "الأكثر عدائية" حيالها وأعلنت مرارا أنها دولة نووية بقرار "لا رجعة فيه".

